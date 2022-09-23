"Власти" Запорожской области заявили о намерении "объявить о независимости" в границах захваченных территорий после "референдума" и в таком виде затем войти в состав России.

Об этом заявил представитель назначенных РФ "властей" Владимир Рогов.

Ранее Рогов делал иные заявления. Накануне он заявлял, что цель - выход на административные границы Запорожской области.

"То есть теперь, видимо, концепция поменялась и "границу" решили фиксировать по нынешней линии фронта", - комментирует ситуацию Телеграм-канал "Политика страны".

Напомним, ранее в Кремле пообещали оперативную реакцию руководства РФ при "положительном решении" на "референдумах" в Украине.

Также мы публиковали видео с "референдумов" на захваченных РФ территориях Украины.

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