Голландское телевидение троллит российские власти из-за объявленных "референдумов". В сюжете предлагается "голосовать за присоединение к Голландии", и что исторически - "Россия- часть Нидерландов".

"Наш король Уильям четвертый, это и ведь ваш король", - говорится на видео.

"Ну кто не хочет стать провинцией Голландии?", - говорится в сюжете, стилизованном под агитационный ролик.

Напомним, министры G7 осудили организованные РФ "референдумы" и мобилизацию, России грозят новые санкции.

Как писала "Страна", предварительные итоги "референдумов" собираются озвучить уже 27-28 сентября. В Украине и на Западе заранее заявили, что этих итогов не признают. И введут санкции против организаторов "референдума".

Также сообщалось, что член делегации РФ заявил о невозможности переговоров с Украиной после проведения "референдумов".

В Кремле пообещали оперативную реакцию руководства РФ при "положительном решении" на "референдумах" в Украине.

Тем временем война в Украине продолжается уже 212-й день. "Страна" следит за происходящим 23 сентября в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 211-го дня войны. Генштаб ВСУ сообщил, что россияне готовятся к обороне города Сватово Луганской области. В Донецкой области войска РФ наступали на Бахмут. В Запорожской области назначенные РФ "власти" заявили, что их цель - полностью захватить регион. В сети начали появляться ролики с первыми мобилизованными россиянами и очередями желающих покинуть РФ в аэропортах.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" подробно рассказывает о том, как на этой неделе прошел крупнейший обмен пленными с 24 февраля и что он означает.