Мэр Мелитополя Иван Федоров говорит, что с оккупированной территории Запорожской области перестали пропускать мужчин на подконтрольную Украине территорию.

В частности россияне уже не пропустили мужчин 18-35 лет через блокпост в Васильевке.

Федоров считает, что мужчин хотят мобилизовать и в Херсонской, и в Запорожской областях, и призывает их срочно покинуть захваченную территорию по маршруту Крым-Грузия.

Также российские телеграмм-каналы пишут о формировании "добровольческого батальона" из жителей Запорожской области.

Ранее назначенный Россией "глава Херсонской ВГА" Владимир Сальдо заявил, в оккупированном Херсоне "много желающих" отправиться на войну добровольцами. Он заверяет, что призыв в захваченном регионе не планируется.

Зато мобилизация точно пройдет в оккупированном Крыму, там мобилизованным крымчанам обещают выдать по 200 тысяч рублей единоразовой выплаты.

Война в Украине продолжается уже 211-й день. "Страна" следит за происходящим 22 сентября в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 210-го дня войны. Вчера Путин объявил в РФ частичную мобилизацию. Заявлено, что призвать хотят 300 тысяч резервистов. В Украине и на Западе это решение оценили как признание Путиным провала своих планов и поражений на фронте. Также Путин заявил, что РФ намерена принять в свой состав украинские территории после "референдумов". А участник российской переговорной группы Слуцкий заявил, что после их проведения "ни о каких переговорах с Украиной не может быть и речи".

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Более подробно о том, как поменяют ход войны в Украине "референдумы" и мобилизация в России, смотрите в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно".