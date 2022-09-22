Назначенный Россией "глава Херсонской ВГА" Владимир Сальдо заявил, что "много херсонцев хотят взять в руки оружие" и воевать на стороне России. Он заявил, что речь идёт о "добровольцах" и что призыв пока не планируется.

Об этом он рассказал в эфире Владимира Соловьева.

При этом он не смог назвать даже примерное количество таких якобы желающих.

Также российские телеграмм-каналы пишут о формировании "добровольческого батальона" из жителей Запорожской области.

Ранее украинские власти заявляли, что после ожидаемой аннексии захваченных территорий со стороны РФ, на них россияне планируют начать мобилизацию. Но пока никаких заявлений на этот счёт в Москве не делали.

Также недавно российские "власти" Крыма заявили, что "выставили более 1200 добровольцев".

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный пообещал уничтожить всех, кто с оружием придет на нашу землю добровольно или по мобилизации.

Война в Украине продолжается уже 211-й день. "Страна" следит за происходящим 22 сентября в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 210-го дня войны. Вчера Путин объявил в РФ частичную мобилизацию. Заявлено, что призвать хотят 300 тысяч резервистов. В Украине и на Западе это решение оценили как признание Путиным провала своих планов и поражений на фронте. Также Путин заявил, что РФ намерена принять в свой состав украинские территории после "референдумов". А участник российской переговорной группы Слуцкий заявил, что после их проведения "ни о каких переговорах с Украиной не может быть и речи".

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Более подробно о том, как поменяют ход войны в Украине "референдумы" и мобилизация в России, смотрите в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно".