"Глава" аннексированного Крыма Сергей Аксенов отреагировал на призыв Кадырова собрать по 1000 человек с региона для участия в войне. По его словам, уже подготовлены 1200 человек и еще два батальона формируются.

"Все регионы работают в этом направлении. Крым уже выставил более 1200 добровольцев и формирует еще два батальона. Мы полностью обеспечим их экипировкой, средствами защиты, связи и разведки. Процесс идет, стараемся, чтобы все уходили полностью экипированные", - заявил Аксенов в комментарии российским СМИ.

Ранее глава Чечни призывал к "самомобилизации", в рамках которой, среди 85 субъектов РФ (РФ относит к их числу и украинский Крым, - Ред.). По его подсчетом, должно набраться 85 тысяч "добровольцев".

О том, в чем проблематичность мобилизации в России мы ранее писали в отдельном материале.

Напомним, официально планы по проведению мобилизации в РФ отрицаются.

Вместе с тем, в Госдуме считают, что в России необходимо объявить всеобщую мобилизацию и изменить статус "спецоперации".

По данным "Института изучения войны" (США), Россия готовит новые добровольческие батальоны и пока не собирается объявлять мобилизацию.

Тем временем война в Украине продолжается уже 204-й день. "Страна" следит за происходящим 15 сентября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 203-го дня войны. Россияне пытались наступать на Донбассе и юге. Президент Владимир Зеленский побывал на освобожденных территориях Харьковской области. Его родной Кривой Рог попал под ракетный удар, из-за чего вышла из берегов река Ингулец. А европейцы после контрнаступления ВСУ усиливают призывы к "войне до победного конца".

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбирается, означает ли появление проекта гарантий безопасности, что дискуссия, чем закончить войну, уже идет.