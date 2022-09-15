Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал регионы России проводить "самомобилизацию".

Об этом он написал в своем Telegram-канале.

"Я считаю, что каждый руководитель региона вполне в состоянии подготовить, обучить и укомплектовать хотя бы одну тысячу добровольцев. Для отдельно взятого субъекта это не такое уж большое количество", - написал он.

В таком случае, по подсчетам Кадырова, удастся мобилизовать 85 тысяч человек (Всего в России 84 субъекта Федерации + захваченный Крым, который РФ также включает в субъекты).

О том, в чем проблематичность мобилизации в России мы ранее писали в отдельном материале.

Напомним, официально планы по проведению мобилизации в РФ отрицаются.

Вместе с тем, в Госдуме считают, что в России необходимо объявить всеобщую мобилизацию и изменить статус "спецоперации".

По данным "Института изучения войны" (США), Россия готовит новые добровольческие батальоны и пока не собирается объявлять мобилизацию.

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