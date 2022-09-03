Российское оппозиционное издание "Медуза" пишет со ссылкой на источники в администрации президента РФ, что глава Чечни Рамзан Кадыров может занять один из высоких постов Росгвардии.

Напомним, сегодня Кадыров записал видео, где допустил, что может покинуть свою нынешнюю должность. Впрочем, зная стиль Кадырова, нельзя исключать, что это некий троллинг.

"Вот сейчас я узнал, что я самый долгожитель среди всех глав субъектов. На первом месте. Уже 15 лет как я руковожу республикой. У нас у кавказцев, у чеченцев есть пословица: каким бы ни был гость уважаемым, долгожданным, если он вовремя уезжает, то это еще бывает приятнее. Поэтому я думаю, что мое время тоже пришло — пока меня не выгнали... Мы об этом уже начали думать и постараемся вовремя уйти", - заявил Кадыров.

Он возглавляет Чечню с 2007 года и действительно дольше всех остальных руководителей российских регионов занимает пост.

При этом он еще в 2016 году говорил, что "его время пришло", в 2017 назвал отставку своей мечтой.

"Когда-то нужны были такие, как я — чтобы воевать, навести порядок. А у нас сегодня порядок, почитание, понимание в обществе, в России", — говорил он тогда.

Напомним, в конце августа СБУ объявила о подозрении Кадырову и двум его соратникам за военные преступления чеченцев под Киевом.

Также мы писали о том, что СБУ установила личность друга Кадырова, который пытал детей во время оккупации Киевской области.