В Кремле прокомментировали заявление главы Чечни Рамзана Кадырова о том, что он может покинуть свой пост.

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что знает о намерениях Кадырова, но это "пока никак не материализовалось".

"Но, судя по этому комментарию, у Путина этой отставки не исключают", - комментирует Telegram-канал "Политика Страны".

Напомним, 3 сентября Рамзан Кадыров записал видео, где допустил, что может покинуть свою нынешнюю должность. "Уже 15 лет как я руковожу республикой. У нас у кавказцев, у чеченцев есть пословица: каким бы ни был гость уважаемым, долгожданным, если он вовремя уезжает, то это еще бывает приятнее. Поэтому я думаю, что мое время тоже пришло - пока меня не выгнали", - заявил глава Чечни.

Кадыров возглавляет Чечню с 2007 года и действительно дольше всех остальных руководителей российских регионов занимает пост.

При этом он еще в 2016 году говорил, что "его время пришло", в 2017 назвал отставку своей мечтой.

Ранее мы писали, что российское оппозиционное издание "Медуза" со ссылкой на источники в администрации президента РФ сообщило о том, что глава Чечни Рамзан Кадыров может занять один из высоких постов в "Росгвардии".

Также "Страна" сообщала, что в конце августа СБУ объявила о подозрении Кадырову и двум его соратникам за военные преступления чеченцев под Киевом.