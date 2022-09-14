Россия готовит новые добровольческие батальоны и пока не собирается объявлять мобилизацию - ISW
"Институт изучения войны" (США) анализирует вероятность объявления мобилизации в России, тема которой активизировалась после отступления в Харьковской области.
Об этом говорится в новой сводке ISW.
Организация напоминает, что в Госдуме в декабре рассмотрят законопроект, который упростит доставку повесток. Он позволит российским военкоматам рассылать их по почте, а не предъявлять лично. И обяжет призывников являться по таким письмам в военкомат.
"Институт" считает, что законопроект будет принят. Но ничто в нем не говорит о том, что Владимир Путин готовится объявить всеобщую мобилизацию. Сейчас российская тренировочная инфраструктура, похоже, перегружена подготовкой добровольческих батальонов.
России сначала придется значительно расширить эту инфраструктуру, а также подготовить к боевым действиям достаточное количество техники, чтобы укомплектовать новые подразделения. Только после этого армия РФ сможет справиться с большим притоком новых призывников, считают в ISW.
Чисто технически без этого трудоемкого и длительного процесса объявлять мобилизацию не имеет смысла.
Напомним, официально планы по проведению мобилизации в РФ отрицаются.
Вместе с тем, в Госдуме считают, что в России необходимо объявить всеобщую мобилизацию и изменить статус "спецоперации".