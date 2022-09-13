Пресс-секретарь Коммунистической партии Российской Федерации (КПРФ) опроверг, что один из основателей и лидер политсилы Геннадий Зюганов призывал к мобилизации.

Об этом сообщают российские СМИ.

Глава КПРФ Геннадий Зюганов имел в виду в первую очередь о мобилизации экономики, политической системы и ресурсов России перед лицом нависшей угрозы, заявил пресс-секретарь партии Александр Ющенко.

Он подчеркнул, что новости о призывах Зюганова к всеобщей мобилизации населения страны являются откровенной провокацией.

"Некие группы занимаются откровенными провокациями, как те, кто распространил данную новость. Скажу больше: таких вообще казнить надо", - сказал Ющенко.

Сегодня днем появилась новость о том, что Зюганов призвал объявить в России всеобщую мобилизацию.

"Сейчас не нужно паниковать. Нужна полная мобилизация страны, нужны совсем другие законы", - сказал Зюганов.

Между тем в Госдуме заявляли, что в России необходимо объявить всеобщую мобилизацию и изменить статус "спецоперации". А член Совета федерации РФ Андрей Климов сказал, что необходимости в мобилизации нет. Такое заявление он сделал после успешного контрнаступления украинской армии.