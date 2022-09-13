В Украине в судебном порядке начали освобождать от службы в армии мобилизованных многодетных родителей.

Одно из таких решений (дело №120/5466/22) вынес Винницкий окружной административный суд в августе, сообщает адвокат Роман Лихачев.

После начала полномасштабной войны мужчину, имеющего троих несовершеннолетних детей, приказом военного комиссара зачислили на должность стрелка в армию.

В то же время военкомат аргументировал свои действия тем, что не все трое детей родные мужу. Суд признал это утверждение безосновательным, ведь все дети находятся на иждивении мужчины (что подтверждается удостоверением родителей многодетной семьи), которого незаконно мобилизовали.

В то же время, по закону, многодетные мужчины или женщины могут призываться на военную службу только в случае их согласия и только по месту жительства.

Однако мужчина отмечает, что такого согласия не давал. В ТЦК доказательств противоположного тоже не оказалось.

В результате суд обязал военкомат исключить солдата из списков личного состава. Аналогичные решения также приняли Винницкий, Закарпатский и Ровенский окружные административные суды. Во всех случаях решением суда приказ военного комиссара о зачислении лица на должность в армию был признан противоправным и отменен.

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