Лидер КПРФ Геннадий Зюганов на заседании фракции партии в Госдуме отказался называть войну в Украине "военной операцией" и призвал объявить в России всеобщую мобилизацию.

Об этом сообщают российские СМИ.

"Чем специальная военная операция отличится от войны? "Военную операцию" вы можете прекратить в любой момент. Войну вы прекратить не можете, она заканчивается либо победой, либо поражением. Я вас подвожу к мысли, что идет война, и проиграть ее мы не имеем права. Сейчас не нужно паниковать. Нужна полная мобилизация страны, нужны совсем другие законы", - заявил Зюганов.

Ранее в Госдуме также заявляли, что в России необходимо объявить всеобщую мобилизацию и изменить статус "спецоперации". При этом член Совета федерации РФ Андрей Климов сказал, что необходимости в мобилизации нет. Такое заявление он сделал после успешного контрнаступления украинской армии.

При этом в Кремле сегодня отрицали возможность объявления мобилизации в РФ.

"Страна" подробно разбиралась, в чем проблематичность мобилизации в России и насколько она вероятна.

Тем временем война в Украине продолжается уже 202-й день. "Страна" следит за происходящим 13 сентября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 201-го дня войны. Утром Генштаб ВСУ сообщил, что за сутки противника удалось вытеснить из более чем 20 населенных пунктов. Арестович заявил, что в украинском контрнаступлении "фаза прорыва" сменяется фазой "закрепления результатов". Институт изучения войны сообщил, что это наступление ВСУ не положит конец войне, и она, вероятно, продлится до 2023 года.

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