В статье Time затронуты отношения главкома ВСУ Валерия Залужного с президентом Владимиром Зеленским.

"Когда Зеленский вступил в должность в 2019 году, война на востоке Украины шла уже пятый год, а Залужный исполнял обязанности командующего в зоне боевых действий. Ему выпало информировать нового президента о военных операциях и командных структурах. Он знал, что Зеленский никогда не служил в армии и не собирался обучать его тактическим тонкостям ведения войны.

"Ему нужно разбираться в военном деле не больше, чем в медицине или строительстве мостов", - говорит Залужный.

К его удивлению, Зеленский, похоже, согласился.

"Это оказалось одной из самых сильных черт [Зеленского]", - говорит Алексей Мельник, бывший помощник министра обороны Украины. Он позволил своим генералам управлять балом "без прямого вмешательства в военные дела", написано в статье.

Ранее "Страна" сообщала, что глава украинского Генштаба Валерий Залужный высоко оценил начальника российского Генштаба Валерия Герасимова.

Война в Украине продолжается уже 215-й день. "Страна" следит за происходящим 26 сентября в своем обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 214-го дня войны. Россия третий день подряд активно использует беспилотники на юге Украины. По данным Генштаба только за вчера зафиксировали более 60 вылетов вражеских БПЛА, особенно в Херсонской и Николаевской областях. Удары с дронов были зафиксированы в центре Одессы. Эти дроны были закуплены в Иране или сделаны по его технологиям.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбирается, может ли Путин применить ядерное оружие в войне с Украиной.