В материале Time, посвященном главкому ВСУ Валерию Залужному, затронута и тема конфликта Владимира Зеленского и главнокомандующего, слухи о котором курсируют уже несколько месяцев.

"Так называемый конфликт с Залужным был придуман нашей оппозицией от начала и до конца", - говорит советник Офиса президента Алексей Арестович.

"С одной стороны, это явно выдумка. С другой стороны, это имеет болезненный эффект, потому что разжигание конфликта между военачальником и верховным главнокомандующим (президентом - Ред.) — это катастрофа", - заявил Арестович.

Напомним, что ранее ходили слухи о том, что Зеленский хочет сменить Залужного на посту главкома ВСУ на командующего Сухопутными войсками генерала Сырского (причина - якобы опасения команды президента политической конкуренции со стороны набирающего популярность главкома, который, к тому же пользуется поддержкой Запада). Также говорили о том, что президент провоцирует напряжённость в отношениях между Залужным и Сырским.

В тоже время Зеленский отрицает намерения сменить Залужного, а командование ВСУ назвало "политическими спекуляциями" слухи о напряжённых отношениях между руководителями украинской армии.