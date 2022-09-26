Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного поместили на обложку нового выпуска американского журнала Time.

"Генерал. Внутри украинского контрнаступления, которое изменило ход войны", - написано на обложке.

В самой статье журналисты пишут о том, что руководство Залужного позволило украинской армии адаптироваться к действиям против РФ, и "сейчас эта инициатива сделала ключевой поворот в пользу Украины".

"У Залужного в войне видная роль. Он был частью украинского командования, которое потратило годы на преобразование Вооруженных сил страны из неуклюжей советской модели в современную боевую силу. Закаленный годами сражений с Россией на восточном фронте, он был одним из представителей нового поколения украинских лидеров, которые научились быть гибкими и делегировать решения командирам на местах", - говорится в материале.

Действия Украины обозначены как "искусная игра", когда вместо заявленного наступления на юге войска пошли в атаку на северо-востоке и застали РФ врасплох.

"И это подтвердило доводы украинцев о том, что сотрудничество с разведкой и поставки оружия и техники на миллиарды долларов западными союзниками принесут результаты на поле боя", - говорится в материале.

Залужный, в отличие от Зеленского, не относился со скептицизмом к грядущему вторжению РФ, в начале феврале проводились масштабные учения, тем не менее, детали стратегии Залужный держал в секрете.

"Нам нужно, чтобы противник думал, что мы все дислоцированы на своих обычных базах, курим траву, смотрим телевизор и постим в Facebook", - описывает он воспоминания.

В начале войны цель, по его словам, была удержать Киев, дать противнику продвинуться вглубь территории и уничтожить тылы и линии снабжения.

На предложения американских коллег эвакуироваться Залужный ответил отказом, заявив, что для него война началась в 2014 году.

На фоне подготовки к тяжелой зиме, Залужный готовится к долгой и кровавой битве.

"Зная то, что я знаю о россиянах не понаслышке, наша победа не будет окончательной. Наша победа даст возможность перевести дух и подготовиться к следующей войне", — сказал Залужный Time.

Напомним, что ранее ходили слухи о том, что Зеленский хочет сменить Залужного на посту главкома ВСУ на командующего Сухопутными войсками генерала Сырского (причина - якобы опасения команды президента политической конкуренции со стороны набирающего популярность главкома, который, к тому же пользуется поддержкой Запада). Также заговорили о том, что президент провоцирует напряжённость в отношениях между Залужным и Сырским.

В тоже время Зеленский отрицает намерения сменить Залужного, а командование ВСУ назвало "политическими спекуляциями" слухи о напряжённых отношениях между руководителями украинской армии.