В статье Time главком ВСУ Валерий Залужный неожиданно высоко оценил начальника Генштаба российской армии Валерия Герасимова.

В своем кабинете Залужный хранит собрание сочинений генерала Валерия Герасимова, который старше его на 17 лет.

"Я вырос на русской военной доктрине и до сих пор считаю, что вся военная наука находится в России", - говорит Залужный.

"Я учился у Герасимова. Я читал все, что он когда-либо писал… Он умнейший из людей, и мои ожидания от него были огромны", - написано в статье Time.

Война в Украине продолжается уже 215-й день. "Страна" следит за происходящим 26 сентября в своем обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 214-го дня войны. Россия третий день подряд активно использует беспилотники на юге Украины. По данным Генштаба только за вчера зафиксировали более 60 вылетов вражеских БПЛА, особенно в Херсонской и Николаевской областях. Удары с дронов были зафиксированы в центре Одессы. Эти дроны были закуплены в Иране или сделаны по его технологиям.

На Донбассе самой горячей точкой остается Лиман.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбирается, может ли Путин применить ядерное оружие в войне с Украиной.