В понедельник, 26 сентября, Великобритания дополнила и расширила список санкций против РФ. Причиной тому послужило проведение фиктивных "референдумов" на оккупированных территориях Украины.

Об этом сообщается на официальном сайте правительства Британии.

В список санкций добавились 33 гражданина РФ "за проведение "референдумов"" в захваченных россиянами регионах Украины.

"Под санкции попали 10 сотрудников "Совкомбанка", 16 сотрудников "Сбербанка", а также "председатели военно-гражданских администраций" украинских регионов, где проходят "референдумы", - говорится в сообщении.

Санкции также затронули чиновников управления президента РФ по внутренней политике.

Напомним, ранее мы писали, что Казахстан не признает результаты "референдумов" о присоединении к РФ захваченных украинских территорий.

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Ранее мы подводили итоги 214-го дня войны. Россия третий день подряд активно использует беспилотники на юге Украины. По данным Генштаба только за вчера зафиксировали более 60 вылетов вражеских БПЛА, особенно в Херсонской и Николаевской областях. Удары с дронов были зафиксированы в центре Одессы. Эти дроны были закуплены в Иране или сделаны по его технологиям.

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