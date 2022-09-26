Страны Евросоюза планируют отсрочить ограничение цен на российскую нефть на фоне разногласий.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

"Страны Европейского союза изо всех сил пытаются достичь соглашения о введении потолка цен на российскую нефть и, вероятно, будут откладывать сделку по этому вопросу до тех пор, пока не будет согласован более широкий пакет санкций", - сообщили источники.

Такие решения требуют единогласного одобрения, а Кипр и Венгрия выступают против.

Также сообщается, что перед неформальной встречей лидеров ЕС в Праге 6 октября может быть заключено предварительное соглашение по этому вопросу.

Ранее корреспондент Радио Свобода Рикард Йозвяк сообщил, что в восьмом пакете санкций Европейского союза против России не будет ограничений цен на нефть, но появятся меры против организаторов "референдумов".

Кроме того, "Страна" сообщала, что нефтегазовые доходы России в августе превысили ожидаемые на десятки миллиардов рублей, а также о том, что прекращение поставок российской нефти может ударить по экономике США.