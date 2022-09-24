Стратегический резерв нефти Соединенных Штатов сократился до рекордно низкого уровня с 1984 года. Впервые с 1983 года объем резерва меньше, чем коммерческие запасы.

Об этом пишет The Wall Street Journal, предупреждая: снижение запаса является угрозой для США в связи с нестабильностью топливных рынков.

Так, по состоянию на 16 сентября этого года объем резерва составлял 427 миллионов баррелей. Сокращение резерва обусловлено проводимыми американскими властями товарными интервенциями. С весны было продано около 155 из 180 миллионов баррелей нефти. В среднем в рамках интервенций ежесуточно реализовывался почти 1% глобального спроса на топливо.

Это позволило американским властям снизить розничные цены на бензин: за три месяца они упали с 5,03 долларов за галлон до 3,66 долларов. Но действия властей одновременно критически уменьшили стратегические запасы топлива, заключает The Wall Street Journal.

Между тем Джо Байден ранее сегодня поручил своей экономической команде оказать давление на энергетическую отрасль. Он хочет, чтобы падение мировых цен на нефть отражалось на стоимости топлива в стране.

Ранее мы писали, что США в коалиции со странами "Большой семерки" и Евросоюза вводят запрет на морскую транспортировку российской ископаемой нефти и нефтепродуктов. Запрет на морскую перевозку сырой нефти вводится с 5 декабря 2022 года, а на морскую перевозку нефтепродуктов - с 5 февраля 2023 года.

Помимо этого, вчера Bloomberg сообщал, что страны ЕС хотят в течение нескольких недель заключить соглашение об ограничении цен на российскую нефть. Эта мера может стать частью нового пакета санкций, которые главы МИД ЕС договорились в срочном порядке ввести в отношении РФ на этой неделе.