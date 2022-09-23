Страны ЕС хотят в течение нескольких недель заключить соглашение об ограничении цен на российскую нефть. Эта мера может стать частью нового пакета санкций, которые главы МИД ЕС договорились в срочном порядке ввести в отношении РФ на этой неделе.

Об этом пишет Bloomberg.

По данным издания, несмотря на новые усилия со стороны Еврокомиссии и некоторых государств-членов, план сталкивается со многими препятствиями и положительный результат не является само собой разумеющимся. Отмечается, что решения о санкциях требуют единодушия и особенно сложны в этой ситуации, поскольку у каждого члена ЕС свои энергетические потребности.

Представители стран-членов ЕС встретятся с Еврокомиссией в выходные, чтобы обсудить новые санкции, которые, кроме ограничения на поставки нефти, могут содержать дополнительные ограничительные меры в отношении отдельных лиц и секторов, таких как технологии и предметы роскоши.

По словам собеседников, многие детали еще предстоит согласовать, в частности, каким будет лимит. Также остается непонятным, как такой лимит будет применяться наряду с эмбарго ЕС на российскую нефть и запретом на услуги, необходимые для ее доставки, согласованными ранее в этом году.

Издание пишет, что существует определенная степень срочности, поскольку предельный уровень цен должен быть принят до того, как меры ЕС вступят в силу 5 декабря.

Представители национальных правительств в Брюсселе будут стремиться достичь предварительного соглашения по ограничению цен перед неформальной встречей лидеров ЕС в Праге 6 октября.

Кроме того, неясно, насколько эффективным будет режим ограничения цен, особенно учитывая то, что некоторые из крупнейших покупателей российской нефти, включая Китай и Индию, не согласились присоединиться к нему. Официальные лица США утверждают, что ограничение цен может сработать, даже если многие покупатели официально не присоединятся к коалиции, поскольку они все равно смогут использовать эту систему как рычаг давления в переговорах с Москвой.

Напомним, в ЕК заявили, что могут ввести для России санкции на экспорт высоких технологий из Европы.

Также мы писали, что Евросоюз может отменить право вето при голосовании по санкциям против России.