Новые санкции ЕС против России могут включать ограничения на экспорт в Россию высоких технологий из стран ЕС, а также персональные санкции в отношении отдельных лиц и организаций.

Об этом заявил официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер на брифинге в Брюсселе, сообщает Deutsche Welle.

В ответ на вопрос о возможном введении потолка цен на российскую нефть он ответил, что эта тема обсуждается в формате G7, поскольку решение повлияет на мировой рынок нефти и должно быть принято на глобальном уровне.

"Есть области, где введение санкций без согласования с нашими союзниками просто не имеет смысла. Это также касается любых возможных действий в нефтяном секторе", - сказал представитель Еврокомиссии.

Напомним, сегодня стало известно, что Евросоюз может отменить право вето при голосовании по санкциям против России.

Война в Украине продолжается уже 211-й день. "Страна" следит за происходящим 22 сентября в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 210-го дня войны. Вчера Путин объявил в РФ частичную мобилизацию. Заявлено, что призвать хотят 300 тысяч резервистов. В Украине и на Западе это решение оценили как признание Путиным провала своих планов и поражений на фронте. Также Путин заявил, что РФ намерена принять в свой состав украинские территории после "референдумов". А участник российской переговорной группы Слуцкий заявил, что после их проведения "ни о каких переговорах с Украиной не может быть и речи".

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Более подробно о том, как поменяют ход войны в Украине "референдумы" и мобилизация в России, смотрите в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно".