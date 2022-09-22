Президент Колумбии Густаво Петро заявил, что войну с наркотиками в Латинской Америке необходимо прекратить, потому что она уже проиграна.

Об этом он сказал в своем пламенном обращении к Генассамблее ООН.

В своей речи колумбийский лидер противопоставил опасности наркозависимости еще более вредной, по его мнению, для человечества "зависимости от иррациональных властей, прибыли и денег".

"Что ядовитее для человечества – кокаин, уголь или нефть?" – спросил Петро.

Колумбийский президент подчеркнул, что передозировка кокаином умирает небольшое количество людей, тогда как уголь и нефть "могут уничтожить все человечество".

"Власти говорили, что кокаин является ядом и его нужно преследовать, хотя он влечет лишь минимальные смерти от передозировки… Но уголь и нефть нужно защищать, даже если они могут уничтожить все человечество", — сказал он.

"Уменьшение потребления наркотиков не нуждается в войнах. Нам всем необходимо построить лучшее общество", – добавил президент.

Колумбия - крупнейший в мире производитель кокаина. Последние 50 лет власти продвигали запрет на торговлю и потребление наркотиков.

Новый президент Колумбии Густаво Петро был приведен к присяге 8 августа. Одним из пунктов его программы был призыв к мировому сообществу декриминализировать наркотики.

"Пришло время принять новую международную конвенцию, которая признает, что война с наркотиками потерпела поражение. Конечно, мир возможен. Но это зависит от того, будет ли нынешняя политика в отношении наркотиков заменена решительными мерами, предотвращающими потребление в развитых обществах", считает Петро.

После предупреждения генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, что "наша планета горит", Петро также назвал глобальный дискурс о сохранении окружающей среды "лицемерным", заявив, что рекомендации и предупреждения ученых об уничтожении тропических лесов Амазонки долгое время игнорировались.

"Климатическая катастрофа, которая унесет жизни сотен миллионов людей, вызвана не планетой, а капиталом. По логике потреблять все больше и больше, производить все больше и больше, а для некоторых зарабатывать все больше и больше", сказал Петро.

Он заявлял, что намерен немедленно запретить разработку новых нефтяных месторождений и добычу сланцевой нефти и постепенно полностью отказаться от добычи и экспорта углеводородов.

Колумбия один из крупнейших поставщиков угля на мировой рынок. Углеводороды составляют половину всего экспорта страны, причем запасы этого сырья в Колумбии оцениваются как колоссальные. Рост нефтедобычи сдерживается лишь политической нестабильностью и повстанческим движением.

В прошлом Петро заявлял, что хочет, чтобы Колумбия экспортировала продукты питания, а не кокаин, и стимулировала другие виды производства за счет сельскохозяйственных субсидий, а не оружия.

Его администрация также представила законопроект о легализации рекреационной марихуаны в стране, а колумбийский сенатор и соратник нового президента Густаво Боливар сказал CNN в августе, что, по его мнению, регулирование однажды может распространиться и на кокаин.

Во время брифинга для прессы после дневных речей президент Боливии Луис Арсе заявил во вторник, что его администрация обсуждала с Петром темы выступления.

"Он поделился с нами идеями, о которых говорил сегодня. Мы хотели бы услышать очень конкретное предложение по этому поводу", - сказал Арсе.

Новый президент Колумбии не одинок. С тех пор как Петро вступил в должность, главные три страны рынка кокаина (Колумбия, Перу и Боливия - Ред.) управляются левыми лидерами.

Все они сталкиваются с очень разными ситуациями с точки зрения незаконного оборота наркотиков, Арсе добавил, что эти три страны должны согласовать свои "критерии" в борьбе с этой проблемой.

В Боливии уже есть процветающий легальный рынок побочных продуктов коки, в основном сухих листьев, которые жуют коренные жители, а правительства Боливии и Колумбии ранее настаивали на региональном переосмыслении политики в отношении наркотиков на многосторонних встречах.

Ранее "Страна" сообщала, что команданте Тимошенко официально объявил, что идет на выборы президента Колумбии, а также о том, как в Колумбии стерилизовали "кокаиновых бегемотов" Пабло Эскобара.