Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что действующий президент Соединенных Штатов Джо Байден опустошает стратегический резерв нефти в попытке максимально сбить цены на топливо в преддверии промежуточных выборов, и предрек, что с окончанием электорального сезона бензин снова резко подорожает.

"Я наполнил эти стратегические резервы [...] которые не пополнялись годами. Я сделал это по правильной цене, когда она было рекордно низкой. Я наполнил, а он использует их, чтобы снизить цены, насколько можно, прямо перед выборами", заявил Трамп.

Трамп настаивает, что первым за много десятилетий наполнил этот ранее пустой нефтяной резерв, который должен был быть использован только в случае крупномасштабной чрезвычайной ситуации или конфликта.

"Сразу после выборов они (цены - Ред.) удвоятся и будут выше, чем кто-либо мог вообразить", предупредил бывший президент США.

Ранее "Страна" сообщала, что в конце ноября стоимость нефти поднялась выше 81 доллара за баррель после открытия стратегических запасов в США. Джо Байден тогда распорядился задействовать стратегический нефтяной резерв страны для снижения цен и смягчения последствий энергетического кризиса.

По словам Байдена, министерство энергетики предоставит доступ к 50 миллионам баррелей нефти из стратегического нефтяного резерва, чтобы снизить цены для американцев и устранить несоответствие между спросом и предложением.

Уже весной текущего года Трамп обрушился на Байдена с критикой за цены на бензин.

"После 50 лет практически бездействия я увеличил наши запасы нефти во время своего правления до 100% и обеспечил низкие цены на энергоносители. Теперь я вижу, как Байден только что объявил, что собирается забрать то, что мы так тщательно и волшебно построили, и это будет тщетной попыткой снизить цены на нефть и бензин. Скоро они снова опустошат запасы. Это просто никогда не заканчивается!", - заявил Трамп.