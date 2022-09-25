В восьмом пакете санкций Европейского союза против России не будет ограничения цен на нефть, но появятся меры против организаторов "референдумов".

Об этом написал в Twitter корреспондент Радио Свобода" Рикард Йозвяк.

По его информации, это связано с тем, что G7 все ещё работает над деталями ограничения цен на нефть.

Ранее их представители обещали снизить цены на российскую нефть в два раза.

Из того, что будет в восьмом пакете, Йозвяк перечислил санкции в отношении химикатов, машин, сталелитейной продукции (всего на сумму около €12 млрд), плюс добавление дюжины лиц, причастных к "референдуму".

В пятницу Йозвяк сообщил, что "...переговоры о следующих [антироссийских] санкциях начнутся сегодня и продолжатся в выходные дни между Европейской комиссией и различными государствами-членами ЕС. Это будет не самый сильный пакет, но ожидайте, что больше списков, товары двойного назначения, банки и технологии будут нацелены, ограничение добычи нефти и т. д."

Ранее "Страна" сообщала, что нефтегазовые доходы России в августе превысили ожидаемые на десятки миллиардов рублей, а также о том, что прекращение поставок российской нефти ударит по экономике самих США.