Казахстан не признает результаты "референдумов" на захваченных территориях юга и востока Украины.

Об этом заявил официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров.

Он сказал, что его страна исходит из принципов территориальной целостности государств, "и их мирового сосуществования".

Смадияров также заявил, что Казахстане проявляет "активное стремление к налаживанию диалога между сторонами конфликта, Россией и Украиной".

Ранее президент Казахстана Касым Токаев на встрече с Путиным отказался признавать независимость "ЛДНР".

Ранее Эрдоган заявил, что Турция никогда не признает "референдумы", которые Россия проведет в Украине.

Такого же мнения придерживаются и в Германии.

Кроме того, Байден анонсировал "быстрые и тяжелые" антироссийские санкции в ответ на организованные РФ "референдумы".

Мы также писали, что Сербия не признает результаты "референдумов" о присоединении к РФ захваченных украинских территорий.

Тем временем в "ЛДНР" заявили, что "референдумы" о присоединении украинских территорий к РФ уже набрали необходимую явку.