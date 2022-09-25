Глава МИД Сербии Никола Селакович заявил, что Белград не признает результаты "референдумов" о вхождении в состав России "ДНР", "ЛНР", Запорожской и Херсонской областей.

Об этом пишут информационные агентства.

"Республика Сербия в соответствии с Уставом ООН, а также в соответствии с общепринятыми принципами и нормами международного права не может принять результаты "референдума" в украинских регионах", - заявил Селакович.

Его белорусский коллега Владимир Макей заявил, что Беларусь примет решение о признании "референдумов" в "ДНР", "ЛНР", Херсонской и Запорожской областях, "исходя из своих интересов".

То есть, пока тоже непонятно, признает или нет.

Напомним, ранее Эрдоган заявил, что Турция никогда не признает "референдумы", которые Россия проведет в Украине.

Такого же мнения придерживаются и в Германии.

Вместе с тем, Байден анонсировал "быстрые и тяжелые" антироссийские санкции в ответ на организованные РФ "референдумы".

Тем временем, Лавров дал понять, что на захваченные регионы Украины будут распространяться гарантии защиты ядерным оружием.