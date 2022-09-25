Россияне заявляют о явке на "референдуме" в Луганской области до 50% в разрушенных городах, таких, как Лисичанск, Северодонецк и Рубежное.

Об этом сообщил глава ОВА Сергей Гайдай в своем Telegram-канале.

"В разбитых почти до основания Лисичанске, Северодонецке, Рубежном оккупанты заявляют о явке от 41 до 46%, но при этом не имеют списков населения, которое в этих городах осталось", - сказал он, добавив, что нигде не сообщается количество тех, кто отдал голос, говорят только процент.

Гайдай добавил, что "если в первый день так называемого "референдума" вооруженные военные делали только поквартирный обход и заставляли голосовать во дворах, то на выходных люди с автоматами осматривают места массового скопления людей. В частности, рынки - проверяют документы и направляют к "избирательному участку".

По словам Гайдая, за этим на всю Луганскую область наблюдают только пять человек, "которые получили аккредитацию международных. В частности, из Беларуси и Камеруна".

По словам Гайдая, россияне могут считать 46% от тех десяти тысяч человек, которые остались в Северодонецке. То есть, как посчитали в ОВА, 4,5 тысячи от 110 тысяч, которые проживали там до начала полномасштабной войны.

Ранее сообщалось, что в "ДНР" формируют "казачий батальон" из украинских пленных и заставляют их участвовать в "референдуме".

Также мы писали, что в Кремле пообещали оперативную реакцию руководства РФ при "положительном решении" на "референдумах" в Украине.