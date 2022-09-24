В "ДНР" формируют "казачий батальон имени Богдана Хмельницкого", состоящий из украинских пленных.

В "ДНР" утверждают, что об этом якобы попросили сами военнопленные.

Кроме того, пленных в "ДНР" заставляют еще и голосовать на "референдуме" за отделение от Украины.

Российские СМИ сообщают, что пленным с паспортами Украины сделали прописку в Еленовской колонии, которая дала им право принять участие в "референдуме".

Напомним, по данным разведки США, Россия ощущает серьезную нехватку личного состава войск в Украине и ищет способы набрать людей.

Ранее мы писали, что куратор ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин агитировал заключённых мордовской колонии ехать воевать в Украину.

Также "Страна" сообщала, что в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины заявили о том, что мобилизация на территории Российской Федерации не вызывает энтузиазма населения, поэтому власти ужесточают меры для ее проведения.

Война в Украине продолжается уже 213-й день. "Страна" следит за происходящим 24 сентября в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 212-го дня войны. Советник Восточной группировки войск Сергей Череватый заявил, что ВСУ готовятся к освобождению населенных пунктов на Лиманском направлении. РФ стала активнее применять иранские беспилотники в Украине. Вчера этими дронами атаковали Одессу. Также в пятницу начались "референдумы" на захваченных территориях Украины. Они продлятся до 27 сентября. В Офисе президента Украины их назвали "пропагандистским шоу для Z-мобилизации".

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбирается, может ли Путин применить ядерное оружие в войне с Украиной.