Убийцы и разбойники. ВВС провело расследование по факту вербовки российских заключенных куратором ЧВК "Вагнер"
ВВС сообщает результаты своего расследования по поводу видео, на котором куратор ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин (или человек, похожий на него) агитирует вступать в это подразделение заключенных российской колонии.
Материалы расследования опубликованы на сайте BBC.
Удалось определить место съемки - исправительная колония-6 в Марий Эл. Приезду человека из "Вагнера" предшествовали индивидуальные беседы с некоторыми заключенными с предложением поехать воевать в Украину. Для собеседований привлекали, в основном, осужденных по статьям "разбой" и "умышленное убийство", рассказал собеседник ВВС. По его словам, из примерно 600 заключенных колонии поехать в Украину согласились несколько десятков человек.
В итоге, приняли 77 человек. Их всех увезли из колонии, никаких документов в администрации они не подписывали. Юристы, с которыми общалось ВВС, уверяют, что официально оформить отправку на войну заключенных невозможно, но без серьезного административного давления начальство колоний не смогло бы даже запустить на свою территорию представителей ЧВК, а тем более разрешить вывезти оттуда заключенных.
Отмечается, что такие же мероприятия состоялись в еще двух колониях в Марий Эл - в поселках Медведево и Куяр (ИК-3 и ИК-4). В последней поехать воевать захотели около 200 человек.
Ранее "Страна" сообщала, что 15 сентября около 400 осуждённых были вывезены из колоний Тамбовской области в учебку на юг России, где их будут готовить к отправке на фронт в Украину.
Напомним, британская разведка считает, что на кадровые проблемы указывает вербовка среди российских заключенных, которую проводит ЧВК "Вагнер", а также тот факт, что российские военные академии сокращают срок обучения курсантов. Разведка Британии полагает, что кадетов могут перебросить на войну в Украине.
Также мы публиковали видео, как заключённый в российской колонии собирается на войну в Украину.