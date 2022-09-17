ВВС сообщает результаты своего расследования по поводу видео, на котором куратор ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин (или человек, похожий на него) агитирует вступать в это подразделение заключенных российской колонии.

Материалы расследования опубликованы на сайте BBC.

Удалось определить место съемки - исправительная колония-6 в Марий Эл. Приезду человека из "Вагнера" предшествовали индивидуальные беседы с некоторыми заключенными с предложением поехать воевать в Украину. Для собеседований привлекали, в основном, осужденных по статьям "разбой" и "умышленное убийство", рассказал собеседник ВВС. По его словам, из примерно 600 заключенных колонии поехать в Украину согласились несколько десятков человек.

В итоге, приняли 77 человек. Их всех увезли из колонии, никаких документов в администрации они не подписывали. Юристы, с которыми общалось ВВС, уверяют, что официально оформить отправку на войну заключенных невозможно, но без серьезного административного давления начальство колоний не смогло бы даже запустить на свою территорию представителей ЧВК, а тем более разрешить вывезти оттуда заключенных.

Отмечается, что такие же мероприятия состоялись в еще двух колониях в Марий Эл - в поселках Медведево и Куяр (ИК-3 и ИК-4). В последней поехать воевать захотели около 200 человек.

Ранее "Страна" сообщала, что 15 сентября около 400 осуждённых были вывезены из колоний Тамбовской области в учебку на юг России, где их будут готовить к отправке на фронт в Украину.

Напомним, британская разведка считает, что на кадровые проблемы указывает вербовка среди российских заключенных, которую проводит ЧВК "Вагнер", а также тот факт, что российские военные академии сокращают срок обучения курсантов. Разведка Британии полагает, что кадетов могут перебросить на войну в Украине.

Также мы публиковали видео, как заключённый в российской колонии собирается на войну в Украину.