В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины заявляют, что мобилизация на территории Российской Федерации не вызывает энтузиазма населения, поэтому власти ужесточают меры для ее проведения.

Об этом Генштаб ВСУ пишет в Facebook.

По данным командования, в Краснодарском крае представители военных комиссариатов начали домовые обходы с немедленным вручением повесток мужчинам призывного возраста. Кроме того, на основных дорогах выставляются полицейские блокпосты для контроля перемещения мужчин.

В России планируют после короткой подготовки в учебных центрах пополнить мобилизованными армейские подразделения, которые понесли потери на территории Украины.

Напомним, сегодня днем в России возобновились акции протеста против мобилизации. Задержания протестующих прошли в Иркутске, Улан-Удэ, Новосибирске, Томске, Чите и Хабаровске.

Также "Страна" сообщала, что в Москве на антивоенной акции протеста силовики жестко задерживали протестующих, среди которых были и парни, и девушки.

Ранее мы писали, что в России в рамках мобилизации, помимо работников ОПК, не будут мобилизовать айтишников, сотрудников компаний сотовой связи, журналистов и банкиров.