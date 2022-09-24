В соцсетях продолжают появляться разноплановые видео о том, как проходит мобилизация в разных городах России.

На одних видео мужчины радуются мобилизации в армию РФ, выкрикивая при этом "Ура! Россия". В некоторых городах родственники аплодируют тем, кто пошел в армию РФ.

В то же время на других роликах россияне обнимаются со своими родными, плачут и даже возмущаются происходящим.

"Мы едем, как мясо. Я не отказываюсь, но поймите - кто потом будет кормить мою семью?" - сказал один из мобилизованных на видео.

На некоторых роликах мобилизованные позирует на камеру в нетрезвом виде.

Параллельно с этим сегодня в России возобновились акции протеста против мобилизации. В некоторых городах уже начались задержания. По состоянию на 13:20 задержания протестующих прошли в Иркутске, Улан-Удэ, Новосибирске, Томске, Чите и Хабаровске. В Томске, как утверждает телеграм-канал "ОВД-Инфо", силовики задержали по меньшей мере 10 человек.

Тем временем война в Украине продолжается уже 213-й день. "Страна" следит за происходящим 24 сентября в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 212-го дня войны. Советник Восточной группировки войск Сергей Череватый заявил, что ВСУ готовятся к освобождению населенных пунктов на Лиманском направлении. РФ стала активнее применять иранские беспилотники в Украине. Вчера этими дронами атаковали Одессу. Также в пятницу начались "референдумы" на захваченных территориях Украины. Они продлятся до 27 сентября. В Офисе президента Украины их назвали "пропагандистским шоу для Z-мобилизации".

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбирается, может ли Путин применить ядерное оружие в войне с Украиной.