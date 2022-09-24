Польша не намерена открывать границы для россиян, уклоняющихся от мобилизации.

Об этом заявил министр иностранных дел Збигнев Рау в интервью польскому агентству PAP.

По его мнению, это "в высшей степени нежелательно" как с точки зрения безопасности, так и с моральной. Правда, он допустил исключение для тех россиян, кто на самом деле выступал против войны или участвовал в акциях протеста.

Ранее о том, что бегущие от мобилизации россияне могут быть опасны для государства, заявил пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Польши.

Напомним, Евросоюз планирует выработать общую позицию по запросам на въезд от бегущих от мобилизации россиян. Европейская комиссия заявила, что государства-члены должны будут отдельно оценивать запросы в каждом конкретном случае, принимая во внимание законодательство о процедуре предоставления убежища.

Также "Страна" сообщала, что Эстония не будет предоставлять убежище россиянам, которые хотят избежать частичной мобилизации.

Кроме того, ранее о таком же решении заявили и в Латвии. В стране объяснили решение соображениями безопасности.