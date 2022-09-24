Президент России Владимир Путин подписал три закона, связанных с несением воинской службы в военное время.

Согласно законам, за добровольную сдачу в плен теперь полагается 10 лет лишения свободы. За дезертирство и неявку по призыву - тоже 10 лет. За мародерство - 15 лет.

Напомним, что эти законы Госдума РФ приняла за день до введения частичной мобилизации.

Позже в РФ официально разъяснили, что мобилизовать могут всех, включая "ограниченно годных".

Между тем война в Украине продолжается уже 213-й день. "Страна" следит за происходящим 24 сентября в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 212-го дня войны. Советник Восточной группировки войск Сергей Череватый заявил, что ВСУ готовятся к освобождению населенных пунктов на Лиманском направлении. РФ стала активнее применять иранские беспилотники в Украине. Вчера этими дронами атаковали Одессу. Также в пятницу начались "референдумы" на захваченных территориях Украины. Они продлятся до 27 сентября. В Офисе президента Украины их назвали "пропагандистским шоу для Z-мобилизации".

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбирается, может ли Путин применить ядерное оружие в войне с Украиной.