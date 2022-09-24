В субботу, 24 сентября, в Москве на Чистых прудах снова начались антивоенные акции. Немногочисленных протестующих активно задерживает полиция.

Об этом сообщают Telegram-каналы и публикуют соответствующие кадры.

На видео можно заметить, как правоохранители применяют силу к участникам протестов, среди которых и парни, и девушки.

По данным ОВД-инфо, с места акции увезли 13 человек.

Напомним, сегодня днем в России возобновились акции протеста против мобилизации. Задержания протестующих прошли в Иркутске, Улан-Удэ, Новосибирске, Томске, Чите и Хабаровске.

Ранее "Страна" сообщала, что соратники российского оппозиционера Алексея Навального призывают сопротивляться объявленной президентом РФ Владимиром Путиным частичной мобилизации вплоть до поджогов военкоматов.

Война в Украине продолжается уже 213-й день. "Страна" следит за происходящим 24 сентября в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 212-го дня войны. Советник Восточной группировки войск Сергей Череватый заявил, что ВСУ готовятся к освобождению населенных пунктов на Лиманском направлении. РФ стала активнее применять иранские беспилотники в Украине. Вчера этими дронами атаковали Одессу. Также в пятницу начались "референдумы" на захваченных территориях Украины. Они продлятся до 27 сентября. В Офисе президента Украины их назвали "пропагандистским шоу для Z-мобилизации".

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбирается, может ли Путин применить ядерное оружие в войне с Украиной.