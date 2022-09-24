Жители Донецка сообщили "Стране", что вчера, в первый день "референдума" о присоединении к России захваченных украинских территорий, всем гражданам с детьми перечислили на карты "путинские выплаты" — по 10 тысяч рублей на каждого ребёнка.

Также именно в этот день было зачислено по 3 миллиона рублей раненым и по 7,4 миллионов семьям погибшим.

А за несколько дней до "референдума" военные "ДНР", в том числе мобилизованные, получили повышенные зарплаты. Летом рядовые получали около 100 тысяч рублей, а в сентябре им выдали 200 тысяч рублей.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что "при положительном решении" на "референдумах" на захваченных украинских территориях "последуют действия парламента и президента России".

Как писала "Страна", предварительные итоги "референдумов" собираются озвучить уже 27-28 сентября. В Украине и на Западе заранее заявили, что этих итогов не признают. И введут санкции против организаторов "референдума".

Война в Украине продолжается уже 213-й день. "Страна" следит за происходящим 24 сентября в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 212-го дня войны. Советник Восточной группировки войск Сергей Череватый заявил, что ВСУ готовятся к освобождению населенных пунктов на Лиманском направлении. РФ стала активнее применять иранские беспилотники в Украине. Вчера этими дронами атаковали Одессу. Также в пятницу начались "референдумы" на захваченных территориях Украины. Они продлятся до 27 сентября. В Офисе президента Украины их назвали "пропагандистским шоу для Z-мобилизации".

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбирается, может ли Путин применить ядерное оружие в войне с Украиной.