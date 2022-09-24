В Минреинтеграции призвали правоохранителей расследовать легитимность въезда "международных наблюдателей" на оккупированные украинские территории с целью посещения "референдумов", а также их пребывания и осуществления какой-либо деятельности на территории Украины.

"Это представители самой России, а также Беларуси, Сирии, Египта, Бразилии, Венесуэлы, Уругвая, Того, ЮАР. По сути, они участвуют в коллективном преступлении против суверенного независимого государства Украина", - говорится в сообщении ведомства в Facebook.

В министерстве заявляют, что у властей есть поименный список всех этих "наблюдателей", точные адреса "участков", количество прикрепленных к ним "избирателей", детальные маршруты, по которым оккупанты собираются курсировать для сбора голосов, даже номера их машин и данные водителей.

Напомним, по данным СМИ, президент России Владимир Путин может объявить об аннексии украинских территорий в последний день сентября.

Ранее мы писали, что в "ДНР" формируют "казачий батальон" из украинских пленных и заставляют их участвовать в "референдуме".

Также "Страна" анализировала, как поменяют ход войны в Украине "референдумы" и мобилизация в России.