Законопроекты о присоединении захваченных территорий Украины к России могут внести в Госдуму на следующий день после завершения "референдумов", 28 сентября, а уже на следующий день, 29 сентября, их должны поддержать.

Об этом сообщают российские государственные СМИ.

Затем 30 сентября президент РФ Владимир Путин должен выступить с посланием к Госдуме, и тогда же состоится "принятие" захваченных территорий Украины в состав России.

По данным источников издания "Верстка" в парламенте РФ, обращение Путина к Федеральному собранию 30 сентября будет проведено по аналогии с 2014 годом, когда Россия незаконно аннексировала Крым.

То есть депутатов и сенаторов соберут в Георгиевском зале Кремля, Путин обратится к ним по итогам проведенных "референдумов" на оккупированных территориях, затем должно быть подписание "договора" о "присоединении" этих территорий. Возможен также вариант, что Путин приедет в Госдуму.

То есть, аннексия украинских территорий может произойти уже в конце сентября", - комментирует Telegram-канал "Политика Страны".

Ранее мы подробно рассказывали о ситуации с "референдумами" в "ЛДНР", Запорожской и Херсонской областях.

Война в Украине продолжается уже 213-й день. "Страна" следит за происходящим 24 сентября в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 212-го дня войны. Советник Восточной группировки войск Сергей Череватый заявил, что ВСУ готовятся к освобождению населенных пунктов на Лиманском направлении. РФ стала активнее применять иранские беспилотники в Украине. Вчера этими дронами атаковали Одессу. Также в пятницу начались "референдумы" на захваченных территориях Украины. Они продлятся до 27 сентября. В Офисе президента Украины их назвали "пропагандистским шоу для Z-мобилизации".

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбирается, может ли Путин применить ядерное оружие в войне с Украиной.