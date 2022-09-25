В России уже второй день распространяются настойчивые слухи, что на следующей неделе, сразу после окончания "референдумов" (то есть - 28-29 сентября) в РФ запретят выезд военнообязанных.

Вчера об этом сообщали телеграмм-каналы, а сегодня написало оппозиционное издание "Медуза".

Со ссылкой на источник, близкий к администрации президента РФ "Медуза" сообщает, что с 28 сентября мужчинам призывного возраста запретят выезжать из России.

Второй источник издания говорит, что это произойдет после "референдумов". Они завершатся вечером 27 сентября.

По информации "Медузы", для россиян, подпадающих под мобилизацию, разработано некое подобие "выездных виз": для того, чтобы покинуть пределы России, мужчинам придется получать разрешение от военкомата.

Напомним, что в Украине запрет на выезд мужчин призывного возраста (18-60 лет) был введён в первый же день войны 24 февраля.

С тех пор желающие выехать за кордон мужчины находят разные способы: нелегально переходят границу (нередко при содействии коррумпированных силовиков), покупают медицинские свидетельства о непригодности к военной службе, покупают через волонтёрские организации и благотворительные фонды возможность выехать через программу "Шлях".