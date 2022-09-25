Разведки Великобритании опубликовала новую сводке и посвятила ее роли Росгвардии в войне против Украины.

Сводка опубликована в Twitter-аккаунте Минобороны Британии.

По данным разведчиков, 21 сентября 2022 года известный депутат Думы Александр Хинштейн призвал распространить частичную мобилизацию российских вооруженных сил на Росгвардию.

В сводке также говорится, что подразделения Росгвардии сыграли важную роль как в боевой, так и в тыловой охране Украины и в настоящее время содействуют проведению "референдумов" о присоединении на оккупированных территориях.

Разведка Великобритании пишет, что Росгвардия "скорее всего, испытывает особую нагрузку" из-за необходимости подавления растущего внутреннего инакомыслия в России, а также выполнения оперативных задач в Украине.

"Существует реальная возможность мобилизации для усиления подразделений Росгвардии дополнительными силами", - говорится в сообщении.

Война в Украине продолжается уже 214-й день. "Страна" следит за происходящим 25 сентября в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 213-го дня войны. Россия начала применять массово дроны "Шахид-136" и "Мохаджер-6 - не подтверждая при этом, что они иранские. На Донбассе продолжаются боевые действия. По сообщению Генштаба, за сутки ВСУ отбили атаки в районах Спорного, Бахмутского, Соледара, Отрадовки, Курдюмовки, Зайцево, Майорска, Каменки, Авдеевки и Опытного.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбирается, может ли Путин применить ядерное оружие в войне с Украиной.