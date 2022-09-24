В России уже четыре губернатора раскритиковали процесс проведения мобилизации.

Об этом сообщает оппозиционное российское издание "Медуза".

Первым о том, что военкоматы мобилизуют граждан, которые не подходят под критерии, заданные Министерством обороны, заявил глава Якутии Айсен Николаев. Затем его примеру последовал губернатор Магаданской области Сергей Носов.

После них уже и "глава" Севастополя Михаил Развожаев собрался "разобраться с теми, кого призвали по ошибке".

А крайнее заявление сделал губернатор Владимирской области Российской Федерации Александр Авдеев, раскритиковав военкоматы за халатность.

Александр Авдеев сообщил, что военкоматы "по ошибке" мобилизовали некоторых граждан. По его словам, они должны вернуться домой, а работа над этой задачей уже началась.

Кроме того, известны случаи в Саратовской, Волгоградской и Нижегородской областях и в Бурятии, когда незаконно мобилизованных граждан возвращали домой после того, как их забрали на войну. Это происходило после огласки таких инцидентов в СМИ.

Ранее мы писали, что в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины заявили о том, что мобилизация на территории Российской Федерации не вызывает энтузиазма населения, поэтому власти ужесточают меры для ее проведения.

Также "Страна" сообщала, что в "ДНР" формируют "казачий батальон" из украинских пленных и заставляют их участвовать в "референдуме".