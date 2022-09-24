Закон о единовременной выплате в 300 тысяч рублей (чуть более 190 тысяч гривен) для граждан России, которых призовут во время мобилизации, внесен в Госдуму РФ. Его авторы - депутаты от "Единой России" и КПРФ.

"Проектом федерального закона предлагается установить таким гражданам единовременную выплату в размере 300 тысяч рублей", - отмечается в пояснительных материалах к законопроекту.

Кроме того, предлагается освободить мобилизованных от уплаты процентов по ипотечным и потребительским кредитам на период прохождения ими военной службы, предоставить компенсацию расходов на оплату ЖКХ в размере 50%, установить ежемесячное пособие до трех лет для детей, а также пособие беременной жене мобилизованного гражданина, закрепить освобождение от налога на имущество и установить компенсацию 50% стоимости ОСАГО.

Тем временем в оккупированном Донецке в первый день "референдума" жителям начали приходить соцвыплаты от РФ. Всем гражданам с детьми перечислили на карты "путинские выплаты" - по 10 тысяч рублей на каждого ребёнка.

Кроме того, именно в этот день было зачислено по 3 миллиона рублей раненым и по 7,4 миллионов семьям погибших.

Также "Страна" сообщала, что в Генштабе ВСУ считают, что на первом этапе частичной мобилизации россияне планируют доукомплектовать свои соединения и воинские части, воюющие в Украине, часть сил может пойти на доукомплектование пограничной службы.