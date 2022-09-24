Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не отказывается от переговоров с Украиной, но "чем дольше отказывается Киев, тем труднее будет договариваться".

Об этом глава МИД РФ заявил в субботу, 24 сентября, на общеполитической дискуссии 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, пишет ТАСС.

Лавров сказал, что на Россию не надо вешать ярлык "отказника" от переговоров, поскольку изначально отказались другие. А с учетом позиции Украины глава МИД РФ не знает, о чем вести речь на переговорах.

"Украиной руководят США, а теперь и Лондон, все это понимают", - сказал российский министр.

Также Лавров заявил, что Россия "в нынешней ситуации" не будет делать первых шагов навстречу диалогу с Западом. По его словам, предвидя кризис, Москва много лет "предлагала договориться о правилах сосуществования в Европе", но ее предложения - в том числе последнее в декабре 2021 года - встречал лишь "высокомерный отказ".

"Говорить всегда лучше, чем не говорить. Но в ситуации, в которой мы сейчас находимся, Россия не будет делать никаких первых шагов", - заявил глава МИД РФ.

По словам Лаврова, Россия не отказывается от контактов с США и НАТО. Он заявил, что две страны Евросоюза и одна страна-член НАТО хотели провести непубличные встречи с российской делегацией на полях Генассамблеи ООН, но затем "пропали с радаров".

"Мы от контактов не отказываемся. Когда поступают соответствующие предложения, мы соглашаемся, - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос. - Хотят наши партнеры потихонечку встретиться, чтобы никто об этом не узнал, - пожалуйста", - добавил Лавров.

Напомним, член делегации РФ Леонид Слуцкий заявил о невозможности переговоров с Украиной после проведения "референдумов".

Война в Украине продолжается уже 213-й день. "Страна" следит за происходящим 24 сентября в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 212-го дня войны. Советник Восточной группировки войск Сергей Череватый заявил, что ВСУ готовятся к освобождению населенных пунктов на Лиманском направлении. РФ стала активнее применять иранские беспилотники в Украине. Вчера этими дронами атаковали Одессу. Также в пятницу начались "референдумы" на захваченных территориях Украины. Они продлятся до 27 сентября. В Офисе президента Украины их назвали "пропагандистским шоу для Z-мобилизации".

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