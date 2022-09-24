В вечернем видеообращении президент Владимир Зеленский снова обратился к россиянам на русском языке и призвал мужчин саботировать мобилизацию, чтобы не умереть в Украине.

"Для вас наступил ключевой момент: именно сейчас решается, закончится ли ваша жизнь. Не взять повестку лучше, чем погибнуть на чужой земле военным преступником. Убежать от преступной мобилизации лучше, чем быть искалеченным и потом ещё отвечать перед судом за участие в агрессивной войне. Сдаться в украинский плен лучше, чем погибнуть под ударами нашего оружия", - заявил Зеленский.

Ранее в России даже четыре губернатора выразили недовольство из-за "ошибочно мобилизованных" граждан.

Тем временем в Госдуму РФ внесли закон о льготах и единовременной выплате 300 тысяч рублей мобилизованным россиянам.

Война в Украине продолжается уже 213-й день. "Страна" следит за происходящим 24 сентября в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 212-го дня войны. Советник Восточной группировки войск Сергей Череватый заявил, что ВСУ готовятся к освобождению населенных пунктов на Лиманском направлении. РФ стала активнее применять иранские беспилотники в Украине. Вчера этими дронами атаковали Одессу. Также в пятницу начались "референдумы" на захваченных территориях Украины. Они продлятся до 27 сентября. В Офисе президента Украины их назвали "пропагандистским шоу для Z-мобилизации".

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбирается, может ли Путин применить ядерное оружие в войне с Украиной.