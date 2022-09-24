Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому отсрочка от частичной мобилизации предоставляется студентам, впервые учащимся по очной и очно-заочной формам обучения.

Соответствующий указ опубликован на сайте Кремля.

Такая мера затронет впервые получающих образование соответствующего уровня.



"Постановляю установить, что отсрочка от призыва на военную службу по мобилизации предоставляется студентам, обучающимся по очной и очно-заочной формам обучения по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего профессионального и высшего образования в государственных образовательных организациях, в научных организациях и получающим образование соответствующего уровня впервые", - говорится в документе.

"Это произошло после ряда скандалов последних дней, когда повестки вручали студентам, вопреки обещанию министра обороны РФ Сергея Шойгу призывать только резервистов", - комментирует Telegram-канал "Политика Страны".

Напомним, по словам Сергея Шойгу, Россия в рамках частичной мобилизации планирует призвать 300 тысяч резервистов. В первую очередь призовут тех, кто отслужил, имеет военно-учётную специальность и боевой опыт.

Тем временем в России уже четыре губернатора выразили недовольство из-за "ошибочно мобилизованных" граждан.