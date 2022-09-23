Со средины сентября украинские студенты иностранных вузов не могут прорваться через кордон и выехать на учебу. Фактически кордон для них закрыли.

Мы уже писали, что с 14 сентября выезды студентов поставили на стоп. Несмотря на то, что студенты предъявляли требуемый пакет документов (справку из вуза о зачислении и оплате, "открепление" из военкомата и др.) на границе их разворачивали. Тогда пограничники ссылались на некое "внутреннее распоряжение".

Недавно в Госпогранслужбе официально подтвердили запрет.

Спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко заявил, что украинские мужчины-студенты, которые учатся за границей, не могут больше уехать за границу во время действия военного положения. Такую возможность, по его словам, отменило высшее военное руководство с 14 сентября.

Студенты, впрочем, не теряют надежды выехать за границу. На пункте пропуска "Шегини" уже была акция протеста студентов. Также "невыездные" учащиеся сформировали актив, который будет отстаивать их права. На 25 сентября намечено заседание, на котором выработают общий план действий. Студенческий актив пробивается на встречу с представителями Кабмина, Госпогранслужбы, нардепами. То есть, студенты настроены решительно, и пока еще не теряют надежды выехать на учебу.

Впрочем, удастся ли им добиться разрешений на выезд - пока вопрос.

"Посмотрите за окно, почитайте ежедневные сводки. Подумайте, что существует такое понятие, как равные права граждан. И если один выполняет свой долг, то и другие должны. Даже если студентов сегодня не мобилизуют, и, насколько я знаю, таких планов нет, это не означает, что не может быть какой-то целевой мобилизации, скажем, на восстановительные работы", - сказал нам глава директората профильного пред высшего и высшего образования Министерства образования Олег Шаров.

Он также подтвердил существование письма к иностранным министерствам образования с просьбой предоставить украинским студентам возможность учиться дистанционно, перевести их в другие вузы или дать отсрочку по учебе на год. Но какой будет реакция заграничных вузов - непонятно. "Каждый вуз будет решать индивидуально", - говорит Шаров.

Между тем, студенты уже бьют тревогу - опасаются массовых отчислений, и не знают, вернут ли им деньги, которые наперед заплатили за обучение.

Юристы же уверены, действия пограничников незаконные, и их можно опротестовать в суде. "Запрет на выезд нарушает как отечественное законодательство, так и международную конвенцию по правам человека, к которой присоединилась Украина. Уже есть первые решения украинских судов в пользу студентов", - рассказал нам глава адвокатского объединения "Кравец и партнеры" Ростислав Кравец.

Разбирались, есть ли у студентов шансы "прорвать кордон", и что будет с теми, кто не сможет выехать - грозит ли им отчисление из иностранных вузов.

Пострадали за схемы

Студенческий Телеграм-чат Student abroad 2022/Ukraine переполнен историями неудачных пересечений границы.

"Пробовал пересечь границу на поезде Киев-Варшава. Зашли в поезд, спросили на каком основании хочу выехать (мне 18 лет). Говорю, студент. Документы даже не попросили, сказали, бери вещи и выходи. Хотя есть все документы - приглашение, студенческий билет, квитанция об оплате учебы в университете", - пишет один из студентов.

"Я - студент словацкого вуза, 22 года. Имею такие документы: подтверждение зачисления в вуз, оригинал и заверенный перевод студенческого билета, формы из личного электронного кабинета вуза, отсрочку от мобилизации от военкомата. Получить студенческую визу в Словакию невозможно, у них нет такого (студенческая виза - одно из недавних требований Госпогранслужбы. Некоторые страны, в частности, прибалтийские, начали их выдавать специально под украинских студентов, но многие не выдают - Ред). Но все равно получил отказ в выезде", - пишет другой студент. Он описывает в подробностях, как пробовал пересечь кордон в нескольких пограничных пунктах (Ужгород-Вишне Немецке, Убля-Малый Березный, "Лужанка", но отовсюду его разворачивали с формулировкой, что "студентов больше не выпускают".

Украинский студент британского вуза Денис выставил в Instagram ролик, в котором заявляет, что приехал на летние каникулы в Украину, но выехать обратно на учебу не смог, что, по мнению юноши, является "нарушением его права на образование". Он призывает всех подписывать петицию к Президенту о разрешении на выезд за границу для студентов иностранных вузов, а также обращается к Кабмину с просьбой урегулировать этот вопрос и четко прописать процедуру.

Впрочем, пока никаких "урегулирований" по студенческому вопросу не намечается.

Спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко заявил, что украинские мужчины-студенты, которые учатся за границей, не могут больше уехать за границу во время действия военного положения. Такую возможность, по его словам, отменило высшее военное руководство с 14 сентября.

"Раньше, по решению высшего военного руководства, студентам, которые учились за границей до 24 февраля, разрешали выезжать за пределы Украины для продолжения обучения. Пограничники эту норму выполняли, обеспечивая пропуск. Однако в последние месяцы начались массовые подделки документов, которые, якобы, подтверждают обучение мужчин за границей", - сказал он.

То есть, студентам перекрыли кордон из-за многочисленных схем, когда мужчины призывного возраста просто покупают справки о "поступлении", прорываясь таким образом за границу.

Отметим, что схема "Студент" в последнее время действительно получила широкое распространение. В соцсетях посредники открыто публикую объявления о выезде за границу через "поступление". Справку из вуза о "зачислении" предлагают по цене от 500 евро, помощь в оформлении полного пакета документов - за 2-2,5 тысячи.

Впрочем, как говорит Кравец, под категорию "схемщиков" часто попадают и настоящие студенты. "Сейчас много информации от правоохранителей об открытии дел за попытки незаконного пересечения границы по, якобы, поддельным документам из вуза. Но только у нас было четыре случая, когда иностранные вузы, по запросам правоохранителей, подтверждали, что студенты действительно там учатся. То есть, подозрения оказались необоснованными", - рассказал Кравец. Он также добавил, что, вместо того, чтобы разобраться, кто из студентов действительно учится в иностранном вузе, а кто - просто купил справку, власти приняли решение закрыть выезд для всех.

Причем, выехать на учебу не могут не только те, кто поступил в этом году (что формально можно трактовать как попытку выехать под видом учебы), но и те, кто учатся за границей давно.

Что говорят в Министерстве образования

Мы пообщались с главой директората профильного пред высшего и высшего образования Министерства образования Олегом Шаровым, и вот, что он ответил по поводу учебы украинцев в иностранных вузах.

"Существует две категории студентов иностранных вузов. Первая - те, кто учатся в соответствии с международными обязательствами Украины. Это международные, межправительственные соглашения или программы ЕС (в основном - по обмену студентов, академической мобильности и пр. - Ред). Таким студентам Министерство образования выдает письма к пограничной службе, и их пропускают, по крайней мере, до сих пор проблем не было. Вторая категория - остальные учащиеся иностранных вузов. Но о них мы ничего не знаем. Заграничные вузы нам не подчиняются. Мы не знаем, кто может назвать себя университетом и нарисовать какую-то справку. Для таких студентов мы, понятно, никаких писем, которые можно было бы предъявить на границе, не даем. Это не наша парафия", - сказал Шаров.

При этом он затруднился ответить на вопрос, сколько именно украинских студентов поступило в этом году в вузы по международным программам, добавив, что их "не очень много".

Отметим, что попасть в международные или европейски программы не так просто.

А помогать студентам, которые поступили в иностранные вузы "по собственной инициативе", то есть, минуя официальные каналы МОН, в профильном ведомстве, судя по всему, не намерены.

"Посмотрите за окно, почитайте ежедневные сводки. Подумайте, что существует такое понятие, как равные права граждан. И если один выполняет свой долг, то и другие должны. Даже если студентов сегодня не мобилизуют, и, насколько я знаю, таких планов нет, это не означает, что не может быть какой-то целевой мобилизации, скажем, на восстановительные работы", - сказал нам Олег Шаров.

Студенты-активисты не теряют надежды прорваться на учебу за границу. Уже в это воскресенье они собираются выработать общий план действий. Предварительно в нем такие пункты: добиваться встречи с представителями Госпогранслужбы и Кабмина, народными депутатами, и просить их посодействовать выезду, прописать четкие и понятные правила пересечения границы для студентов. Также продолжается сбор подписей под петицией к президенту о разрешении выезда из страны на учебу. Не исключены и новые акции протеста (одна из них прошла на КПП "Шегини" 21 сентября).

Но насколько успешными будут попытки студентов прорваться через границу - вопрос пока открытый.

Дистанционка, отсрочка, отчисление

Какие варианты есть для студентов, если граница все же останется на замке?

Мы уже писали, что недавно, после того, как студентов стали массово разворачивать на границе, появилась информация о письме, которое, якобы, разослало украинское министерство образования своим заграничным коллегам с просьбой предоставить нашим студентам право учится онлайн, перевести их в другие вузы или дать отсрочку по учебе на год. То есть, уже тогда в МОН не видели другого варианта решения вопроса с обучением в иностранных вузах, кроме как учиться в них "из Украины" или пока не учиться совсем.

Тогда в профильном министерстве официально нам наличие такого письма не подтвердили (но и не опровергли).

Глава департамента высшего образования Министерства образования Олег Шаров, с которым нам удалось пообщаться, подтвердил "Стране" наличие такого письма.

По его словам, Министерство образования передало его МИДу, а то, по дипломатическим каналам разослало профильным министерствам других государств. Обратной связи по этому письму нет. "Это не тот формат обращения, чтобы на него отвечали. Письмо получают министерства образования государств, и рассылают в качестве информации вузам. Но решение - за каждым учебным заведением. Хотя с учетом международной поддержки, которую получила Украина, мы надеемся, что это предложение будет поддержано", - сказал нам Шаров.

"Пока украинским студентам у нас предлагают онлайн обучение или заочную форму. Если это не подходит учащимся, будут отчислять. Деньги вернут", - сказал нам преподаватель частного вильнюсского университета Казимира Симонявичюса.

Как говорит юрист в сфере образования Андрей Черных, вопросов по вариантам для украинских студентов немало. "Смогут ли вузы организовать онлайн обучение или организовать отсрочку на год с сохранением средств? Какой будет статус у студентов иностранных вузов, если их отчислят? Будут ли военкоматы проверять информацию, делать запросы в вузы? Ответов на эти вопросы пока нет", - говорит Черных.

Вместе с тем, пока о рисках массовых отчисления студентов говорить рано. Во многих европейских университетах учеба начинается с 1 октября, плюс еще какое-то время есть на "раскачку". То есть, если вопрос с выездом все же решат, то студенты смогут выехать на учебу практически без академических потерь. Но, понятно, что с каждым днем шансы на такой исход ситуации уменьшаются.

Есть ли шансы добиться выезда через суд

Ростислав Кравец говорит, что к юристам в последнее время обращается все больше "невыездных" студентов.

"Учащиеся получают отказы на границе, в основном, с формулировкой, что предоставлены не все документы, но при этом не указывается, каких именно не хватает. Есть случаи, когда пограничники ставят под сомнение подлинность документов, и с этим уже разбираются правоохранители. У нас было четыре случая, когда правоохранители давали официальные запросы в вузы, и те подтверждали, что студенты - "настоящие". Поэтому на самом деле о массовости "схем" по выезду мужчин за границу, якобы, под видом обучения, ничего не могу сказать - есть подозрения, но я пока не видел доведенных до приговоров дел. А усомниться можно в подлинности любого документа, в том числе, загранпаспорта. И на этом основании не выпустить человека из страны", - говорит Кравец.

По его мнению, запрет на выезд студентов нарушает украинский закон "О мобилизации", в котором ничего не говорится о запрете пересечения границы, так и статью 2 протокола 4 Конвенции прав и основополагающих свобод граждан, которую ратифицировала Украина (ею руководствуется ЕСПЧ при рассмотрении исков от граждан о нарушении их прав). В статье 2 Конвенции указано, что граждане в любой момент могут покинуть любую страну, включая свою собственную.

Кравец также говорит, что рассмотрение по сути по их иску от имени "невыездного" студента намечено на конец октября.

"Есть уже решение суда в пользу студента. Его принял Львовский окружной административный суд. Правда, это дело пока на апелляции. Но, если суды будут принимать решения, руководствуясь законодательством, а не политикой, шансы студентов отстоять свое право на учебу в иностранных вузах весьма высоки. Для подачи иска нужно получить отказ в выезде от Госпогранслужбы. Можно подготовить пакет документов, подтверждающих поступление или обучение в иностранном вузе, хотя по законодательству, единственным документом, необходимым украинцу для выезда за границу является только загранпаспорт (и виза, если таковая предусмотрена принимающей стороной)", - говорит Кравец.

Но будут ли студенты массово подавать иски в суды, добиваясь выезда за границу, и какие будут решения - пока неясно.