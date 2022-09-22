Украинские студенты у пункта пропуска Шегини на границе с Польшей создали телеграм-канал и публикуют видео с призывами выпустить их за границу.

Напомним, сегодня информация о запрете на выезд с 14 сентября для студентов, о котором сообщали источники "Страны", подтвердилась официально.

Спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко заявил, что украинские мужчины-студенты, которые учатся за границей, более не могут уехать за границу во время действия военного положения. По словам Демченко, высшее военное руководство с 14 сентября отменило возможность пересечения украинской границы студентами-мужчинами из-за массовых подделок документов.

Вчера студенты устроили протестную акцию на границе из-за невозможности покинуть Украину для учебы в иностранных ВУЗах. Несколько десятков человек приехали на пункт пропуска, где получили массовые отказы от пограничников. Студенты намерены повторять такие акции и в будущем.

При этом еще в августе Залужный попросил Министерство обороны разрешить выезд студентов за границу.

Война в Украине продолжается уже 211-й день. "Страна" следит за происходящим 22 сентября в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 210-го дня войны. Вчера Путин объявил в РФ частичную мобилизацию. Заявлено, что призвать хотят 300 тысяч резервистов. В Украине и на Западе это решение оценили как признание Путиным провала своих планов и поражений на фронте. Также Путин заявил, что РФ намерена принять в свой состав украинские территории после "референдумов". А участник российской переговорной группы Слуцкий заявил, что после их проведения "ни о каких переговорах с Украиной не может быть и речи".

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Более подробно о том, как поменяют ход войны в Украине "референдумы" и мобилизация в России, смотрите в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно".