Украинские студенты, которых не выпускают на обучение за границу, устроили акцию протеста на КПП "Шегини" на границе с Польшей.

Об этом сообщает "Эспрессо".

Сегодня несколько десятков человек приехали на пункт пропуска, где получили массовые отказы от пограничников.

Студенты намерены повторять такие акции и в будущем.

В комментариях для СМИ один из студентов признался, что штурмует КПП уже в 8-й раз.

Напомним, 14 сентября выезд студентов призывного возраста фактически поставили на стоп. Подробнее об этом мы писали здесь.

Война в Украине продолжается уже 210-й день. "Страна" следит за происходящим 21 сентября в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 209-го дня войны. На захваченных территориях Украины назначенные Россией "власти" заявили о проведении "референдумов" о вхождении в состав РФ с 23 по 27 сентября. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что аннексия территорий "позволяет использовать все силы самозащиты", что многие поняли как угрозу применения ядерного оружия. Параллельно Госдума приняла законы, ужесточающие ответственность за срыв мобилизации. В Офисе президента ответили, что продолжат военную операцию по изгнанию россиян из Украины.

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Более подробно о том, может ли последовать за "референдумами" мобилизация в РФ или ядерный ультиматум, смотрите в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно".