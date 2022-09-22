Появилось официальное подтверждение распоряжения Госпогранслужбы о том, что студентов иностранных вузов больше не выпускают за границу, о чем ранее сообщали источники "Страны".

Детали рассказал спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко в комментарии "Лиге".

Он заявил, что украинские мужчины-студенты, которые учатся за границей, больше не могут уехать за границу во время действия военного положения.

По словам Демченко, высшее военное руководство с 14 сентября отменило возможность пересечения украинской границы студентами-мужчинами из-за массовых подделок документов.

"Раньше, по решению высшего военного руководства, студентам, которые учились за границей до 24 февраля, разрешали выезжать за пределы Украины для продолжения обучения. Пограничники эту норму выполняли, обеспечивая пропуск. Однако в последние месяцы начались массовые подделки документов, которые якобы подтверждают обучение мужчин за границей", - сказал он.

Напомним, вчера студенты устроили протестную акцию на границе из-за невозможности покинуть Украину для учебы в иностранных ВУЗах. Они заявили, что намерены повторять такие акции и в будущем.

Также мы писали, что в августе Залужный попросил Министерство обороны разрешить выезд студентов за границу.