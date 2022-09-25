В воскресенье, 25 сентября, идет 214-й день полномасштабного российского вторжения в Украину.

Сегодня Россия проводит третий день "референдумов" на захваченных территориях Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей.

О развитии событий во время "голосования", реакции Украины и мировой общественности — в нашем обновляемом материале.

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25 сентября

12:12 В подконтрольных россиянам Бердянске и Мелитополе прозвучали взрывы. Об этом сообщают местные паблики.

По предварительной информации, в Бердянске взорвалась автомашина возле здания «горадминистрации». Все дороги в том направлении перекрыты.

11:20 Видео из Святогорска.

11:02 Ночью, около 01:40, Николаев подвергся массированному обстрелу. По информации ГСЧС, одна из ракет упала рядом с пятиэтажным жилым домом. Взрывной волной выбиты окна и стекла, повреждены входные двери.

10:46 Местные паблики пишут, что на Одессу снова летят дроны - 8 «Шахидов». В регионе воздушная тревога.

10:40 Российские войска могут запускать дроны не во все регионы из-за ограниченной дальности полета, сообщила глава Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

По ее словам, если Россия может запустить ракеты на большие расстояния, с дронами все сложнее.

"Дроны управляемые и часто во время атаки меняют направление движения. Сейчас наши войска изучают тактику врага в использовании этого оружия. Боевые уловки оккупантов удастся разгадать. Тактико-технические характеристики еще не изучены полностью, потому что есть противоречивые данные о том, насколько далеко они могут быть направлены. Сейчас это изучается. Думаю, что в ближайшее время сообщим и сориентируем всех", - заявила Гуменюк.

10:11 Ещё одно видео гостиницы Play в Херсоне, где после обстрела погиб экс-нардеп Алексей Журавко.

10:09 Мощный прилет в Алчевске (неподконтрольная территория Луганской области).

10:00 После удара по гостинице в захваченном Херсоне погиб украинский экс-нардеп Алексей Журавко, сообщают РИА Новости.

Журавко - инвалид-колясочник. В Раду избирался в 2006 и 2007 годах от Партии Регионов. После 2014 года критиковал Майдан и поддерживал Россию.

9:40 Свежая сводка разведки Великобритании посвященая роли Росгвардии в войне.

21 сентября 2022 года известный депутат Думы Александр Хинштейн призвал распространить частичную мобилизацию российских вооруженных сил на Росгвардию, говорится в сводке.

Подразделения Росгвардии сыграли важную роль как в боевой, так и в тыловой охране Украины и в настоящее время содействуют проведению "референдумов" о присоединении на оккупированных территориях.

Разведка Великобритании пишет, что Росгвардия "скорее всего, испытывает особую нагрузку" из-за необходимости подавления растущего внутреннего инакомыслия в России, а также выполнения оперативных задач в Украине,

"Существует реальная возможность мобилизации для усиления подразделений Росгвардии дополнительными силами", - говорится в сообщении.

9:00 На захваченные Россией территории Украины будут распространяться гарантии защиты ядерным оружием.

Такой вывод можно сделать из слов главы МИД РФ Лаврова, сказанных вчера на пресс-конференции в ООН.

На вопрос, будет ли ядерная доктрина РФ распространяться на регионы Украины, которые Россия собирается аннексировать, ответ прозвучал такой:

"Вся территория Российской Федерации, которая закреплена и дополнительно может быть закреплена в Конституции Российской Федерации, безусловно находится под полной защитой государства, это абсолютно естественно. Все законы, доктрины, концепции, стратегии Российской Федерации распространяются на всю ее территорию", - заявил Лавров.

8:30 Запорожские паблики пишут, что некоторые районы областного центра сидят без света.

8:00 Над Одессой утром видели беспилотник, видео публикуют местные паблики.

Информацию о том, что город снова атаковали беспилотники, подтвердил спикер ОВА Сергей Братчук. По его словам, идёт спасательная операция.

В командовании "Юг" сообщили, что это были дроны-камикадзе.

Зафиксировано три попадания по административному зданию в центре города, там идёт ликвидация пожара.

Один беспилотник был сбит.

7:30 Главное из утренней сводки Генштаба.

1. За сутки россияне нанесли семь ракетных и 22 авиационных удара, а также провели 67 обстрелов из РСЗО.

Украина сообщает о 26 своих авиаударах. Количество ракетных залпов не уточняется.

2. В сводках говорится, что россияне обстреливают из танков и минометов Коровий Яр - населенный пункт к северу от Лимана, где на днях сообщалось о появлении ВСУ (Лиман сейчас пытаются окружить украинские силы).

То есть за Коровий Яр идут бои.

3. Сообщается о более чем 30 вылетах российских беспилотников в районах Херсонской и Николаевской областей.

В последнее время Россия активизировала работу БПЛА, как утверждают в Украине - иранского производства.

4. Атаки россиян отбиты в районах Соледара, Выемки, Курдюмовки, Зайцево, Новомихайловки и Первомайского. Это населённые пункты вокруг Бахмута и Донецка.