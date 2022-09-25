США продолжат содействовать поставкам танков советского производства из стран НАТО в Украину. Об этом заявили в Белом доме.

То есть пока речи о передаче основных боевых танков западного производства не идет.

Об отказе поставлять такие танки в очередной раз заявил канцлер Олаф Шольц. По его словам, Германия не хочет отправлять танки Украине, потому что это может стать "опасным шагом в развитии конфликта".

"Это очень опасная война. Мы поддерживаем Украину. Мы делаем это таким способом, который не ведет к эскалации, к войне между НАТО и Россией, потому что это будет катастрофой", - пояснил в интервью The New York Times.

Накануне издание Military Watch писало, что Украина получит словенские танки M-55S, которые были построены на базе советских Т-55А, так как у НАТО иссякли запасы танков Т-72.

Президент Владимир Зеленский раскритиковал Запад за нежелание поставить современные танки в Украину.

Война в Украине продолжается уже 214-й день. "Страна" следит за происходящим 25 сентября в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 213-го дня войны. Россия начала применять массово дроны "Шахид-136" и "Мохаджер-6 - не подтверждая при этом, что они иранские. На Донбассе продолжаются боевые действия. По сообщению Генштаба, за сутки ВСУ отбили атаки в районах Спорного, Бахмутского, Соледара, Отрадовки, Курдюмовки, Зайцево, Майорска, Каменки, Авдеевки и Опытного.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбирается, может ли Путин применить ядерное оружие в войне с Украиной.